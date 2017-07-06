В Москве приступили к строительству двух новых парков

Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве началось строительство двух новых парков — «ЗИЛ» в Южном округе, а также вблизи Эндокринологического научного центра на юго-западе Москвы, сообщается на портале мэра Москвы.

Парк площадью 16,5 га появится в Академическом районе. Он расположится между улицами Ферсмана, Дмитрия Ульянова и проспектом 60-летия Октября, где находится Эндокринологический научный центр.

На территории будущего парка сегодня растут порядка 2800 деревьев и около 2000 кустарников. Осенью, с конца октября до начала декабря, к ним планируют добавить еще более 170 деревьев и 5000 кустарников.

Парк «ЗИЛ» создадут в северной части территории бывшего завода имени Лихачева между улицами Лисицкого и Архитектора Леонидова. Общая площадь зеленой зоны составит 10 га.

С территории будущего парка уже убрали промышленные сооружения. Прежде на этом месте располагались машинные цеха завода и открытые склады. Освободившуюся площадь засыпали новым грунтом, а затем провели планировку рельефа местности.

На территории всего парка разобьют газон площадью около 50 тыс. кв. метров. Также в новом парке появится около 11 тыс. кв. метров цветников с многолетними растениями.

Для вечерних прогулок в парке установят более 100 фонарей и около 400 светильников для архитектурно-художественной подсветки.

Поздней осенью на территории бывшего завода высадят более 700 деревьев и 2,5 тысячи кустарников. На месте цехов и складов появятся сосны, сибирские лиственницы, березы, тополя, липы, ольха и красный дуб. Дополнять ландшафтные композиции будут цветущие и хвойные кустарники: толокнянка

Также в парке появится пруд площадью 3 тыс.кв. метров. Внешне он будет напоминать извилистую речку, а вдоль него проложат пешеходные дорожки и веломаршруты.

Таким образом, площадь столичных зеленых зон увеличится почти на 27 гектаров. Новые парки откроются для горожан к сентябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москве завершается строительство крупного парка «Зарядье». Идет активная посадка деревьев и кустарников», — сказал мэр. Всего будет высажено около 800 деревьев и 7 тыс. кустарников. Парк планируется открыть осенью к празднованию 870-летия Москвы.

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