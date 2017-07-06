Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»

Новосибирск, , 09:34 — REGNUM Скандальная история с договором аренды 258 тыс. га леса на территории Тогучинского и Болотнинского районов Новосибирской области на 49 лет нашла продолжение в очередном увольнении чиновника, прокурорской проверке и служебном разбирательстве, инициированном губернатором региона. Чиновник уволен по «собственному желанию», прокуратура проверяет соблюдение исполнения федерального законодательства, а сам глава области Владимир Городецкий уже назвал процедуру сделки в обход него «большой недоработкой», а саму сделку — «масштабной» и даже сравнил её с рассматриваемой в прошлом году сделкой в рамках инвестпроекта на 210 тыс. га. леса, от которой было решено отказаться по ряду причин. Стоит отметить, что весь лесной фонд Новосибирской области составляет 6,5 млн га, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сегодня, 6 июля, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, уволен начальник департамента лесного хозяйства региона Вячеслав Дубовицкий, который подписал сделку по аренде 258 тыс. га леса за 11,83 млн рублей арендной платы в год, вызвавшую ранее много вопросов и нареканий. Правда, указывается, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

«Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 5 июля подписал распоряжение расторгнуть служебный контракт и освободить от замещаемой должности руководителя департамента лесного хозяйства и уволить с государственной гражданской службы Вячеслава Дубовицкого 6 июля 2017 года по собственной инициативе», — уточнили в областном правительстве.

Исполнять обязанности руководителя департамента лесного хозяйства региона с 7 июля будет заместитель руководителя департамента Евгений Рыжков.

Ранее из-за этого же договора аренды леса должности лишился заместитель председателя правительства области Василий Пронькин.

Читайте также: 258 тыс. га новосибирского леса в аренду на 49 лет: в обход губернатора?

Кроме того, свою проверку назначила и региональная прокуратура.

«Прокуратурой области сейчас проводится проверка соблюдения исполнения федерального законодательства при заключении договора о предоставлении участка в аренду», — сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Стоит отметить, что о скандальной сделке стало известно благодаря депутатам Законодательного собрания. Вопрос на заседании правительства региона еще 26 июня озвучил председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

«Скажите прямо — неужели вы договор на право аренды Тогучинского леса на 49 лет заключили?» — несколько раз задавал Шимкив вопрос теперь уже бывшему главе департамента лесного хозяйства региона Вячеславу Дубовицкому.

А на вопрос первого заместителя председателя областного парламента Андрея Панферова о том, почему сделка прошла мимо губернатора, Дубовицкий сказал, что это «большая недоработка». После столь прямых вопросов и резких высказываний, губернатор был вынужден сделать ряд заявлений и принять кадровые решения.

Что ранее говорил губернатор

Как ранее заявлял губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, он дал распоряжение о проведении служебной проверки по отношению к Дубовицкому.

«Каким образом? В рамках какой нормативно-правовой базы разрабатывался этот договор аренды? И потом будет принято решение. А самое главное, мы создали такую комплексную рабочую группу, которая должна вообще проанализировать состояние в лесной отрасли в целом, не только по этому договору. Насколько эффективно этот ресурс вовлечён в экономику, какими подходами можно развивать и дальше», — отмечал глава области.

Городецкий также подчеркивал, что не считает «эту сделку рядовой».

«Это масштабная сделка. Самая большая сделка. Мы в прошлом году пытались проанализировать и принять решение по Сузунскому массиву, там 210 тыс. га. Когда размышляли, каким образом инвестпроект запустить на конкурс. Наше мнение, что инвестпроект должен быть сопряжён с заготовкой, но и переработкой, глубокой перерработкой самыми современными технологиями. Ездили смотрели и алтайского инвестора, который хотел к нам прийти. Но стало ясно, что он будет заготавливать древесину и везти себе на комбинат. И мы отказались пока от этого проекта, но надо всё равно искать. Поэтому это не рядовой, это очень масштабный проект. И он не должен рассматриваться в компетенции только одного департамента», — сказал губернатор.

При этом Владимир Городецкий подчеркнул что договоры аренды леса, которые были ранее заключены с лесхозами области расторгнуты не будут, но они будут включены в анализ эффективности мер.

«Внесём изменения в наш закон, что и эти вопросы, вопросы лесных ресурсов, должны проходить через инвестсовет. Система отлажена, не идеально, но по крайней мере есть попытка оценить эффективность того или иного инвестиционного проекта», — отметил глава региона, подчеркнув, что до настоящего времени арендные договора не проходили через инвестсовет.

Насколько масштабной была скандальная сделка

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте лесного хозяйства Новосибирской области, общий лесной фонд Новосибирской области составляет 6,5 млн га. В аренде в настоящее время находится 1,4 млн га. Скандальная сделка, напомним, предполагала сдать в 49-летнюю аренду 258 тыс. га леса за 11,83 млн рублей арендной платы в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сделка по аренде 258 тыс. га леса из лесных угодий Новосибирской области обернулась грандиозным скандалом. Много вопросов и нареканий поступило со стороны областного парламента. Указывалось на нарушения в проведении конкурса на 49-летнюю аренду, право на которую 16 июня получил «Тогучинский лесопромышленный комбинат», являвшийся единственным участником конкурса. При всем этом, лесные угодья планировали передать частнику в долгосрочную аренду без визы главы региона. А договор аренды подписал начальник департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий.

В итоге, заместитель председателя правительства Новосибирской области Василий Пронькин лишился должности заместителя председателя правительства, но остался на посту министра сельского хозяйства региона.

Была создана рабочая группа по служебной проверке. Городецкий утверждал, что лично обратился в правоохранительные органы и попросил дать профессиональное заключение по поводу коррупционности.

Вопрос оказался настолько резонансным, что некоторые из депутатов Законодательного собрания области и вовсе предложили самому губернатору сложить полномочия «если сильно устали и не контролируете?». Городецкий на заявление об его отставке «никак не отреагировал».