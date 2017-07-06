В России недельная инфляция ускорилась до 0,4%

Москва, , 09:02 — REGNUM В России за неделю (27 июня по 3 июля) индекс потребительских цен, составил 100,4%, с начала июля — 100,3%, с начала года — 102,5% (июль 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 103,9%), сообщили в Росстате.

За неделю сахар-песок стал дороже на 1,6%, рыба мороженая и печенье — на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,2%, яйца куриные — на 0,9%, маргарин — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на капусту белокочанную — 4,0%, яблоки — 3,8%, морковь — 3,5%. В то же время огурцы подешевели на 6,1%, картофель — на 5,2%, помидоры — на 2,8%, лук — на 1,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 2,3−4,1%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 2,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в России было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае и июне— до 0,4%.

Напомним, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство ставит задачу снижения годовой инфляции меньше 4%.

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