Китайские инвесторы заинтересовались добычей золота в Магадане

Сусуман, Магаданская область, , 08:51 — REGNUM В рамках проходящий в эти дни в Магадане конференции «Майнекс Дальний Восток 2017» представители Всекитайской Ассоциации по золоту планируют изучить инвестиционные проекты горнодобывающей отрасли региона для возможности дальнейшего сотрудничества. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба администрации региона.

Этот вопрос в рамках конференции обсудил губернатор области Владимир Печеный с заместителем председателя промышленной организации господином Цуй Цзяньгуо.

«Рады, что крупнейшая ассоциация добывающих предприятий Китая приехала к нам. Считаю хорошим знаком, что в эти дни были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», — отметил глава региона.

Цзяньгуо сообщил, что хотел бы получить информацию по проектам, которые требуют инвестиций. При этом это могут быть не только готовые проекты, но и те, которые находятся на этапе становления и имеют потенциал в развитии.

Также он добавил, что китайская сторона заинтересована не только в добыче золота в регионе.

«Мы можем заниматься разработкой месторождений меди, цинка, свинца, железа, вольфрама, молибдена и других металлов. Сегодня очень хорошая политическая обстановка между нашими странами», — отметил представитель Китая.

В конце встречи Печеный выразил надежду, что между Магаданской областью и китайскими инвесторами выстроятся прочные деловые связи, которые принесут пользу обеим сторонам. Также глава региона распорядился предоставить китайской стороне всю необходимую информацию по проектам горнодобывающей отрасли региона.