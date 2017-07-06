Четверг, 6 Июля 2017 года
10:37:54 МСК

Китайские инвесторы заинтересовались добычей золота в Магадане

Экономика

Также инвесторы планируют разрабатывать в регионе месторождения меди, цинка, свинца и других металлов

Сусуман, Магаданская область, 6 июля 2017, 08:51 — REGNUM  В рамках проходящий в эти дни в Магадане конференции «Майнекс Дальний Восток 2017» представители Всекитайской Ассоциации по золоту планируют изучить инвестиционные проекты горнодобывающей отрасли региона для возможности дальнейшего сотрудничества. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба администрации региона.

Этот вопрос в рамках конференции обсудил губернатор области Владимир Печеный с заместителем председателя промышленной организации господином Цуй Цзяньгуо.

«Рады, что крупнейшая ассоциация добывающих предприятий Китая приехала к нам. Считаю хорошим знаком, что в эти дни были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», — отметил глава региона.

Цзяньгуо сообщил, что хотел бы получить информацию по проектам, которые требуют инвестиций. При этом это могут быть не только готовые проекты, но и те, которые находятся на этапе становления и имеют потенциал в развитии.

Также он добавил, что китайская сторона заинтересована не только в добыче золота в регионе.

«Мы можем заниматься разработкой месторождений меди, цинка, свинца, железа, вольфрама, молибдена и других металлов. Сегодня очень хорошая политическая обстановка между нашими странами», — отметил представитель Китая.

В конце встречи Печеный выразил надежду, что между Магаданской областью и китайскими инвесторами выстроятся прочные деловые связи, которые принесут пользу обеим сторонам. Также глава региона распорядился предоставить китайской стороне всю необходимую информацию по проектам горнодобывающей отрасли региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное