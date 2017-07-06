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На докапитализацию «Приватбанка» ушло 7% ВВП Украины

Экономика

«Это было необходимо», заявил председатель совета Нацбанка

На докапитализацию «Приватбанка» ушло 7% ВВП Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
ПриватБанк

Киев, 6 июля 2017, 08:51 — REGNUM  7% ВВП Украины потратило правительство для докапитализацию «Приватбанка», заявил 5 июля председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в эфире украинского «Пятого канала».

По его словам, изначально правительство потратило на пополнение капитала «Приватбанка» около 5% ВВП. После этого НБУ заявил, что банку необходима дополнительная докапитализация в размере 38,5 млрд гривен ($1,7 млрд). Таким образом, суммарно расходы правительства на пополнение капитала «Приватбанка» составили 7% ВВП.

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Данилишин отметил, что подобные потери — выгодны для государства, поскольку в ином случае, если бы «Приватбанк» не национализировали, правительство потеряло бы «гораздо больше».

Напомним, «Приватбанк» был национализирован в конце 2016 года. При этом государство вложило сразу в банк 146 млрд гривен ($5,46 млрд) для того, чтобы обеспечить вкладчикам возможность снимать свои средства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что докапитализация «Приватбанка» — это «единственный способ спасти финансовую систему».

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