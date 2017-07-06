В РФ внесены изменения в порядок получения разрешений на строительство

Москва, , 08:38 — REGNUM Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядке получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, сообщается на сайте правительства РФ.

Установлено, что документы, необходимые для получения разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, направляются в уполномоченные на выдачу таких разрешений федеральные органы исполнительной власти в электронном виде.

При этом проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации также должны быть представлены в электронной форме.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления должны использовать при приёме документов в электронной форме инфраструктуры электронного правительства.

Принятые решения направлены на упрощение процедур выдачи федеральными органами исполнительной власти разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию путём создания единого механизма взаимодействия заявителя и разрешающих инстанций через информационные системы, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным ЦБ, в России отмечается спад объемов жилищного строительства в 2017 году, зафиксированный в 2016 году. По итогам прошлого года ввод жилья сократился на 6,5%.

Среди причин сокращения объемов строительства аналитики Центробанка называют снижение доходов населения, ухудшение финансового положения и уход с рынка ряда мелких и средних застройщиков, а также длящееся несколько лет сокращение ипотечного кредитования.