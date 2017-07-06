«Нефть резко развернулась к $48»

Москва, , 08:22 — REGNUM После восстановления цены до $49,79 в ходе европейской сессии нефть стала вновь дешеветь. Сначала продавцы успешно прошли поддержку $49,20. Затем давление на покупателей усилилось от продаж фьючерсов на нефть американскими трейдерами, которые вернулись на рынок после празднования Дня независимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Цена на нефть обрушилась на 4,6% на сообщении от Bloomberg, что Россия откажется от обсуждения дополнительного снижения добычи нефти. Слишком бурная реакция на такую информацию.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что сейчас на нефтяном рынке происходит балансировка цен и спрос на нефть будет расти в III квартале 2017 года. Из этого уже понятно, что Россия не будет снижать добычу нефти. Видимо, трейдерам нужен был повод для нисходящей коррекции после девятидневного ралли, вот и использовали.

Падение нефтяных котировок остановили данные от Американского института нефти (API). На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей, запасы бензина — на 5,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 400 тыс. баррелей. На новостях Brent подорожал на 1,66%, до $48,27 за баррель.

Сегодня, 6 июля, на торгах в Азии Brent стоит $48.13. Цена скорректировалась на 38% от роста с $44,37 до $49,87. Классическая коррекция после длительного роста. Если сегодня данные API подтвердит отчет Минэнерго США, то можно ждать возвращение цен до $49—49,10.

Напомним, 5 июля торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 3,66%, до $49,61 за баррель, WTI — на 4,06%, до $47,26 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ поднялась на 1,45% и составила $46,67 за баррель.

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