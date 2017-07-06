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«Рубль ослаб существенно»

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 6 июля

«Рубль ослаб существенно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 6 июля 2017, 08:16 — REGNUM  Российский рубль 5 июля существенно ослаб к основным мировым валютам на фоне обвала цен на нефть и провальных аукционов Минфина, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Bloomberg узнал об отказе России обсуждать дополнительное снижение добычи нефти и распространил эту информацию через новостные ленты. Дополнительное давление рубль испытывал от дорожающего доллара. Цена на Brent к закрытию дня снизилась на 4,6%, до $47,48. Курс доллара вырос до 60,26 руб., курс евро — до 68,36 руб.

Минфин РФ смог продать ОФЗ на двух аукционах на 33,172 млрд рублей вместо заявленных 35 млрд руб. Изначально спрос на облигации составил 52,62 млрд рублей. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,25%, до 137,54.

Рублю даже не помогла новость о том, что Минфин сокращает объем покупок валюты. С 7 июля по 4 августа 2017 года ведомство будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму 3,5 млн рублей по сравнению с 2,1 млрд рублей в прошлом месяце.

Падение курса рубля и цен на нефть остановил опубликованный отчет Американского института нефти. На прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 5,8 млн баррелей. Курс доллара снизился до 59,98 руб., курс евро — до 68,06. Brent подорожал на 1,66%, до $48,27 за баррель.

Сегодня, 6 июля, на торгах в Азии Brent стоит $48.13. Новость от Bloomberg использовали для коррекции. Цена скорректировалась после девятидневного ралли и вновь готова к росту.

Динамика цен на нефть остается ключевым драйвером для рублёвых пар. Курс доллара превысил максимум 59,89 рублей от 28 июня, но остался ниже максимума 60,43 рублей от 21 июня.

Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. Если официальные данные зафиксируют сокращение запасов и добычи нефти, то цена на нефть быстро восстановится до $49. Соответственно, курс доллара снизится. Падение курса ниже 59,65 рубля погасит зарождающийся бычий импульс. Прорыв уровня 60,40 рубля откроет дорогу к 61,60 рубля.

Напомним, 5 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,96%), до 59,98 руб., курс евро — на 68,0 коп. (+1,01%), до 68,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,8 млрд (+166.66%), евро/рубль — 239,5 млн евро (+28,39%).

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