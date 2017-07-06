ТГК-14 не позволили на 35% повысить стоимость тепла в Ясногорске

Ясногорск, Забайкальский край, , 08:27 — REGNUM Обращение депутата Госдумы от Забайкальского края Владимира Позднякова в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить законность повышения тарифов на тепло, предоставляемое ОАО «Коммунальник» в Ясногорске, помогло не допустить необоснованного повышения тарифа.

О том, что с 1 июля 2017 года вступило в силу решение суда о признании незаконным приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края о 35%-ном повышении стоимости тепла, предоставляемого ОАО «Коммунальник» в Ясногорске, сообщает Забмедиа со ссылкой на ответ ФАС, полученный на днях депутатом Поздняковым.

«Приказом ФАС России от 30.05.2017 года №719/17 принято решение об отмене с 1 июля 2017 года приказа Службы от 30 ноября 2015 года № 562 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Коммунальник» потребителям на территории муниципального образования г.п. «Ясногорское» муниципального района «Оловяннинский район», на 2016−2018 годы», — говорится в письме анимонопольщиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 года доказать несоответствие приказа Региональной службы по тарифам (РСТ), касающегося норматива по теплоснабжению, удалось предпринимателю из Читы.

Напомним, ситуация с ТГК-14 приобрела большой резонанс в связи с повышением в прошлом году тарифов на тепловую энергию, отпускаемую этой компанией. Утверждалось, что тарифы экономически обоснованы, в то время как многие местные политики считают, что, идя на поводу у компании и повышая тарифы, власти лишь поощряют неэффективный менеджмент предприятия.

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