На Дальнем Востоке проверят эффективность «внимания государства без денег»

Якутск, , 06:32 — REGNUM В федеральную госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» включат 21 инвестиционный проект на общую сумму 545 млрд рублей. Это будут частные деньги, из бюджета вложений не потребуется, а государство займётся только контролем исполнения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Ожидается, что итогами реализации этих планов станут улучшение инвестиционного климата на Дальнем Востоке, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и развитие макрорегиона в целом.

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«Мы должны рассматривать и поддерживать новые проекты, которым не требуется прямая бюджетная поддержка, чтобы показать, что в этих проектах заинтересованы не только частные инвесторы, но и государство. Это новая история. Мы попробуем, насколько она эффективна. Насколько эффективно внимание государства без денег», — прокомментировал планы ведомства полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Желание принять участие в таком эксперименте изъявили уже 26 компаний из 7 регионов Дальнего Востока. Инвесторы, чьи проекты попали в госпрограмму, смогут рассчитывать на нематериальную поддержку государства и ряд преимуществ. Контролировать их реализацию поручено региональным органам власти. Их обязали вовремя выдавать компаниям, которые попали в госпрограмму, все необходимые документы — экспертизу, разрешение на землю, подключение к сетям.

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«Инвестор при реализации проекта сталкивается с десятком организаций, от которых надо специальные бумаги получить. Все эти организации должны понимать, что, если что-то будет затягиваться, мы будем вмешиваться», — подчеркнул Юрий Трутнев.

От реализации включённых в госпрограмму частных проектов ждут улучшения инвестиционного климата в регионе, более 6 тысяч новых рабочих мест до 2023 года и прироста налоговых поступлений на 50 млрд рублей за 10 лет.

Одиннадцать проектов, вошедших в госпрограмму, касаются сельского хозяйства и животноводства, четыре будут реализованы в сфере туризма и логистики, три — по переработке полезных ископаемых, остальные — по добыче полезных ископаемых, переработке рыбной продукции и строительству. Инвестпроекты будут реализовываться на Камчатке, Сахалине, в Приморье, Якутии, Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях.

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«Эти проекты дадут максимальную отдачу для развития экономики в тех направлениях, в которые нужно инвестировать. Я уверен в том, что любой вид экономической деятельности надо поддерживать. Если человек вкладывает свои деньги, развивает производства, создает рабочие места — это хорошо. Но тем не менее есть те направления работы, которые или создают особые перспективы или устраняют те недостатки или бреши в развитии Дальнего Востока, существующие сегодня. Их надо поддерживать еще больше. Это логистика, потому что мы постоянно говорим о том, что у нас логистика плохо развита, что надо совершенствовать инфраструктуру. Это портовое хозяйство, производство продовольствия. Это высокие технологии. У нас есть те направления, поддержав которые, мы можем получить наибольший эффект», — выразил уверенность Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на коллегии по защите прав инвесторов ДФО заявил о том, что органы власти в регионах Дальнего Востока создают административные барьеры для реализации инвестпроектов и требуют у предпринимателей лишние бумаги, что в итоге препятствует ускоренному развитию макрорегиона.

По данным заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина, в ходе проверки в апреле-мае 2017 года в регионах Дальнего Востока было пресечено 1100 нарушений закона в части защиты прав инвесторов. По итогам надзорных действий возбуждено 8 уголовных дел и 61 административное производство.