Капитал корпорации развития Татарии усилят акциями инжиринговых центров

Казань, , 05:45 — REGNUM

В уставной капитал АО «Корпорация развития Республики Татарстан» будет дополнительно внесено государственное имущество на сумму свыше 290 млн рублей. Соответствующее распоряжение выпущено Минземимущества РТ, которое и будет оформлять взнос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве взноса выступят 84 888 334 акции АО «Региональный инжиринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки» рыночной стоимостью более 117,6 млн рублей. Вторая половина взноса — это 124 434 186 акций АО «Региональный центр инжиринга в сфере химических технологий». Их рыночная стоимость — более 172,3 млн рублей. Каждый пакет составляет 25%+1 акция от уставного капитала компаний.

Взнос будет осуществляться в счёт оплаты дополнительного выпуска 2 900 774 акций стоимостью 100 рублей каждая. Отдел стратегического планирования и приватизации по поручению главы Минземимущества РТ должен подготовить соответствующий договор мены.

Напомним, АО было создано 14 августа 2012 года для сотрудничества с внешними инвесторами по реализации проектов в сфере создания инфраструктуры и недвижимости. Инициатором было Агентство инвестиционного развития Татарии. На момент госрегистрации основным проектом компании стало создание города-спутника Kazan Smart City. Под него было определено 650 га в 15 км от Казани. По данным пресс-службы проекта, общая площадь строительства на территории технополиса составляет 7 млн кв. м.

В 2015 году в татарских СМИ появилась информация о возможной ликвидации АО «Корпорация развития Республики Татарстан», которое так и имело в своём портфеле лишь один проект. Но официальных распоряжений по этому вопросу не было.