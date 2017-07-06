Конгресс рыбаков: экскурсия для избранных и приём у Миклушевского за 6 млн

Владивосток, , 05:22 — REGNUM Проведение XII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке обойдётся казне Приморского края почти в 6 млн рублей. Помимо пленарного заседания и круглых столов за счёт регионального бюджета будет оплачена морская экскурсия по заливу Петра Великого для избранных и торжественный приём у губернатора Владимира Миклушевского. В последних двух случаях гостей будут кормить, в том числе, различными морскими и мясными деликатесами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно техническому заданию, размещённому на едином портале государственных закупок, в рамках XII Международного конгресса рыбаков, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 6 октября, запланировано проведение пленарного заседания на 300 участников, три круглых стола и торжественный приём у губернатора Приморского края.

Владимир Миклушевский будет принимать гостей форума в течение трёх часов, развлекать собравшихся будут восемь коллективов и внушительный стол. Для нескольких сотен человек заказали мясные и колбасные нарезки, а также рыбную, овощную и сырную нарезки. Среди горячих блюд — рыбацкая уха, форель, стейки из чавычи, фаршированная щука, гребешок, трубач, краб, шашлык из свинины, плов и так далее.

Кроме того, для 14 почётных гостей будет организована морская экскурсия по заливу Петра Великого. Здесь тоже не обойдётся без трапезы — мясной и колбасной нарезок, рыбной, овощной, фруктовой и сырной нарезок, блюд из гребешка, трубача, креветки, краба, кальмара.

В общей сложности XII Международный конгресс рыбаков обойдётся казне Приморского края почти в 6 млн рублей. Проведение аукциона запланировано на 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах сентября 2017 года на острове Русский пройдёт третий Восточный экономический форум. В конце июня депутаты регионального парламента одобрили выделение 16,2 млн рублей на участие Приморского края в мероприятии.