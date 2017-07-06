Путин назвал санкции скрытой формой протекционизма

Москва, , 01:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает односторонние экономические санкции скрытой формой протекционизма, который «превращается в норму» в современном мире. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt.

«Прежние экономические модели практически исчерпали себя. Протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся политически мотивированные односторонние ограничения в торговле и инвестициях», — отметил Владимир Путин.

При этом российский лидер считает, что санкционная политика не только не имеет перспектив, но и противоречит провозглашаемым странами G20 принципам сотрудничества «в интересах всех стран мира».

По мнению Владимира Путина, росту глобальной экономики и поступательному развитию международных отношений могут способствовать только открытые торговые связи, основанные на единых стандартах и нормах.

Напомним, 29 июня вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России ещё на шесть месяцев — до 31 января 2018 года. 5 июля российское правительство продлило ответный запрет на ввоз в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, применяющих санкции против России.

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