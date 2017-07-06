Румыния грозит заморозить Молдавии европейское финансирование

Бухарест, , 01:21 — REGNUM Молдавия получит макрофинансовую помощь в размере 100 млн. евро, за выделение которой проголосовал Европарламент, только в случае выполнения условий, связанных с прогрессом в таких областях, как борьба с коррупцией, независимость юстиции, укрепление правового государства, банковской системы и соблюдение многопартийной парламентской системы. Об этом сообщил европарламентарий от Румынии Зигфрид Мурешан, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата, деньги будут предоставлены тремя траншами, и для перечисления каждого транша власти Молдавии «должны продемонстрировать, что добились прогресса в ряде областей, которые необходимо реформировать, чтобы Республика Молдова стала современным государством со стабильной и более конкурентоспособной экономикой и чтобы уровень жизни улучшался у всех граждан страны».

«Если эти успехи будут достигнуты, деньги будут перечислены в срок, установленный Европейской комиссией. Но если не будет никакого прогресса, каждый транш будет заблокирован до тех пор, пока не будут проведены реформы», — сказал Мурешан.

Европейский парламент одобрил предоставление Молдавии финансовой помощи в размере 100 млн. евро. Помощь предназначена для экономической стабилизации и структурных реформ в Молдавии в 2017—2018 гг. Из общего объема помощи в размере 100 млн. евро, 40 млн. были согласованы в виде гранта и 60 млн. в виде кредита. Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий будет следить за соблюдением условий, установленных для Молдавии, и на основе выводов будет принято решение о выделении первого транша.

Президент Молдавии Игорь Додон в свою очередь сообщил 5 июля на встрече с иностранными послами, что финансирования со стороны ЕС должно выделяться только на проведение реформ, и помощь ни в коем случае не должна носить геополитический характер, как это не раз бывало ранее.