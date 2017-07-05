Ледокол «Вайгач» простоит на ремонте в Мурманске до середины августа

Мурманск, , 18:48 — REGNUM

Плановый ремонт атомного ледокола «Вайгач» в доке Росатомфлота в Мурманске завершится в середине августа 2017 года, затем его место у причала займёт атомоход «Таймыр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.

«На сегодняшний день три из четырёх действующих ледоколов Росатомфлота заняты в море, — уточнил начальник отдела Евгений Свиридов. — 30 июня атомные ледоколы Росатомфлота завершили работу по контрактным обязательствам зимне-весенней навигации. Каждый атомоход работал на своем морском участке. «Ямал» и «50 лет Победы» проводили суда от мыса Желания и пролива Карские Ворота до входа в Обскую губу. Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» работали преимущественно в Обской губе».

Кроме того, по данным Росатомфлота, с января по май 2017 года атомоходы обеспечивали в рабочем состоянии канал на припае Енисейского залива до порта Дудинка.

Напомним, в апреле ФГУП «Атомфлот» завершило плановые работы по продлению ресурса реакторной установки атомного ледокола «Вайгач» со 175 тысяч до 200 тысяч часов. Как уже сообщало ИА REGNUM, первоначально назначенный ресурс реакторной установки этого атомного ледокола составлял 100 тысяч часов.

Сейчас на предприятии ведутся работы по продлению ресурса до 200 тысяч часов реакторной установки атомного ледокола «Таймыр», они будут завершены в конце 2017 года.

Добавим, представители ФГУП «Атомфлот» не раз заявляли о том, что предприятием ведётся работа по недопущению «ледовой паузы» в российском секторе Арктики.

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