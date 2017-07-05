Тульский губернатор: Реформу надзора и контроля нужно обсуждать с бизнесом

Тула, , 18:31 — REGNUM Реформа контрольно-надзорной деятельности — один из стратегических вопросов развития не только всей страны, но и каждого отдельного региона. Тульская область принимает активное участие в этой работе. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 5 июля в ходе селекторного совещания в правительстве РФ. На нем обсуждался ход реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что реформа контрольно-надзорной деятельности началась полгода назад. Он обратил внимание, что с 2018 года все плановые проверки должны будут проводиться исключительно исходя из категории рисков.

Глава правительства поручил ведомствам к осени подготовить «дорожные карты» по сокращению и актуализации требований, которые в дальнейшем должны быть кодифицированы по каждой сфере государственного контроля. Кроме того, он сообщил о внедрении проверочных листов, которые станут обязательными при плановом пожарном надзоре, надзоре в сфере природопользования и связи. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем вопросов. Правила заработают с октября этого года с рядом ограничений, а с 2018 года — уже полностью.

Генпрокурор Юрий Чайка отметил, что благоприятный бизнес-климат во многом зависит от четко выстроенной работы региональных властей. По его словам, конструктивный диалог между властью и бизнесом налажен в Ярославской, Тульской, Белгородской и Калужской областях.

О том, как мероприятия «дорожной карты» по внедрению реформы реализуются в Тульской области, доложил губернатор Алексей Дюмин.

Он подчеркнул, что реформа контрольно-надзорной деятельности — один из стратегических вопросов развития не только всей страны, но и каждого отдельного региона. Тульская область принимает активное участие в этой работе.

Губернатор отметил роль публичных обсуждений правоприменительной практики органов контроля. На начальном этапе реформы — это один из наиболее действенных механизмов для решения поставленных задач. И первое в России публичное обсуждение результатов этой практики на федеральном уровне прошло именно в Тульской области, в диалоге с представителями местного бизнеса.

Вопросы проведения реформы на примере работы органов надзора управления МЧС России по Тульской области обсуждались в апреле — с министром Михаилом Абызовым и главой МЧС Владимиром Пучковым. Тогда предприниматели получили разъяснения более чем по 30 вопросам — не только в сфере МЧС, но и в части применения административных штрафов, продления «надзорных каникул», снижения числа внеплановых проверок в отношении микро-бизнеса.

«Широкое обсуждение, и, самое главное, обратная связь от бизнеса имеют ключевое значение для дальнейшей реализации наиболее сложных, на наш взгляд, этапов реформы», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор отметил, что проблематика реформы постоянно обсуждается на площадках Открытого правительства и министерства экономического развития вместе с коллегами из других регионов постоянно обсуждается проблематика по данному вопросу.