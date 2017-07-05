По силам ли удвоить экспорт малому и среднему бизнесу Южного Урала?

Челябинск, , 17:57 — REGNUM Челябинская область станет пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта. Цель — попытка очередного стимулирования экспорта МСБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экономического развития (МЭР) Челябинской области.

Таким образом, Российский экспортный центр (РЭЦ) одобрил заявку правительства Челябинской области о включении в пилотный проект по внедрению регионального экспортного стандарта. Новое начинание РЭЦ должно будет реализовано до конца 2017 года. Всего в эксперименте участвуют 20 регионов. Отбирались регионы с высоким потенциалом.

«Процесс «пилотирования» займет около полугода — с 1 июля по 30 ноября 2017 года. Мы возлагаем большие надежды на пилотные субъекты Российской Федерации. Практика регионов-участников позволит оптимизировать подходы по созданию региональной экспортной среды, совместно доработать инструменты стандарта. В конце 2017 года РЭЦ подведет итоги, проанализирует результаты и внесет необходимые корректировки», — сообщил на презентации проекта глава РЭЦ Петр Фрадков.

В региональном МЭР инициативу полностью поддержали. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу увеличить поставки продукции за рубеж малым и средним бизнесов в два раза по сравнению с текущими показателями. На текущий момент доля экспорта малых южноуральских предприятий во внешнеэкономической деятельности невелика, несколько миллионов долларов. Вполне возможно, что увеличить в два раза показатели и возможно. Поможет ли в этом внедрение стандартов — станет ясно уже через полгода.

Напомним, экономический блок правительства Челябинской области анонсировал новый проект. В конце августа 2016 года вице-губернатор Руслан Гаттаров представил новое направление для подъема экономики региона — конкуренция за внешние рынки. Сделать такой шаг региональное правительство вынудила «вялость на рынке внутреннем». Был создан Центр поддержки экспорта, а также объявлен набор на образовательные курсы с целью обучения внешнеэкономической деятельности для компаний МСБ, занимающихся производством в несырьевом секторе. Тогда это был также пилотный проект, в котором участвовали 12 компаний.

«Задача достаточно простая — вывести наших производителей в конкурентную среду, чтобы они смогли конкурировать со своими (извините за тавтологию) конкурентами в мире за рынки, которые существуют вне пределов нашей страны», — заявил тогда Руслан Гаттаров. Основными рынками сбыта для несырьевых компаний малого и среднего бизнеса вице-губернатор обозначил Европу.

Напомним, за 2015 год экспортные поставки из Челябинской области за рубеж упали на 25,6%, и составили 4,3 млрд долларов. Львиная доля экспорта, свыше 80% — продукция черной и цветной металлургии. Основные экспортеры гиганты металлургической отрасли — «ММК», «ЧМК» и «ЧЭМК».

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