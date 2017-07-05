Ставки акцизов вырастут на уровень инфляции

Москва, , 17:57 — REGNUM Правительственный законопроект об индексации в 2020 году ставок акцизов на подакцизные товары, в том числе НДПИ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

По предложению авторов законопроекта, размер ставок акцизов должен быть увеличен на уровень инфляции, который по прогнозам Минэкономразвития составит 4%. Такая индексация принесет в бюджет 56,2 млрд рублей допдоходов, отмечают в правительстве.

В ближайшее два года — в 2018 и 2019 годах, ставки акцизов правительство предлагает оставить неизменными. При этом, акцизы на сигареты и папиросы в первом полугодии 2018 года сохранятся на уровне 2017 года и составят 1562 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости исходя из максимальной розничной цены.

«Ставки акцизов на алкоголь у нас уже заморожены на одном уровне до 2019 года», — напомнил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Правительство также предлагает в 2020 году изменить порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Изменения коснутся добычи газа организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, а также аффилированными с ними компаниями. Ставка НДПИ для таких компаний в 2020 году предлагается увеличить на 280 рублей за 1 тыс. кубометров. По расчетам минфина, это принесет в бюджет дополнительные 115,2 млрд рублей.

Кроме того, авторы законопроекта также предлагают продлить действие повышенной ставки налога при добыче нефти до конца 2020 года. За каждый тонну нефти добытчикам надо будет уплачивать дополнительные 428 рублей. Согласно действующим сегодня правилам, повышенная ставка акциза должна была быть отменена в конце 2019 года, однако минфин счел нужным продлить повышение еще на один год. Такая мера необходима для обеспечения стабильности бюджетной системы и принесет в госсмету дополнительные 207,3 млрд. рублей, считают в правительстве.

«Также законопроект предлагает не взыскивать задолженность, которая образовалась по акцизам у импортеров вин с защищенным географическим указанием в период до 30 апреля 2017 года», — рассказал в ходе пленарного заседания Илья Трунин.

Такая мера не будет ущемлять права российских производителей, отмечает он, поскольку речь идет о прошлых периодах, когда акцизы на вина с защищенным географически указанием были повышены.

«Это поддержка добросовестных импортеров», — заявил Трунин.