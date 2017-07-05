Бельгийские суда готовятся к переходу из Мурманска в порт Сабетта

Мурманск, , 17:44 — REGNUM

Бельгийские суда готовятся к переходу из Мурманска в арктический порт «Сабетта». Сейчас мурманские портовики проводят с судами компании «Ян Де Нул» грузовые операции, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта.

«Дноуглубительный флот является самым современным, — подчеркнул пресс-секретарь порта Богдан Хмельницкий. — Он включает в себя мощнейшие свайно-папильонажные фрезерные земснаряды и крупнейшие в мире самоотвозные трюмные землесосы».

По словам Хмельницкого, в ПАО «ММТП» проведена обработка контейнерного груза, на иностранных судах проводятся пограничные и таможенные процедуры. После их завершения суда отправятся в порт Саббета, где приступят к проведению дноуглубительных работ.

Напомним, арктический порт «Сабетта» и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сегодня арктический порт «Сабетта» функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса. Крупнейший из них — танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» впервые пришёл в Сабетту в конце марта 2017 года.

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Добавим также, в 2016 году стало известно о том, что Мурманский морской торговый порт заметно активизировался на арктическом направлении. Прогнозируется и дальнейший рост грузооборота, связанный с реализацией новых инвестиционных проектов в Арктике.

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