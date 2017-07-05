Премьер Украины рассказывает о реформах и ждет очередной кредит от МВФ

Киев, , 17:43 — REGNUM Правительство Украины проводит реформы для улучшения жизни граждан, несмотря на непростые испытания. Как сообщает 5 июля пресс-служба украинского правительства, об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в авторской колонке для Wall Street Journal.

«Когда я стал премьер-министром в апреле 2016 года, наша главная задача была стабилизировать ситуацию в стране. Нам необходимо было как можно скорее установить новые прозрачные правила во многих сферах — борьбе с коррупцией, создании благоприятного делового климата. Мы работали много. И цифры это доказывают. После 17% падения в 2014—2015 годах в 2016 году ВВП вырос на 2,3%. Прошлогодний доклад Европейской Комиссии утверждает, что мы вышли на беспрецедентный уровень изменений и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом по программе реформ объемом 17 млрд долл.», — добавил Гройсман.

Он заверил, что правительство работает на принципах открытости и прозрачности. В качестве примера, он назвал необоснованное поднятие цен на природный газ для бизнеса и населения. Гройсман напомнил, что решение было принято на год раньше, чем этого ожидал МВФ.

Напомним, с 1 июля 2017 года «Нафтогаз Украины» продает газ промышленным потребителям по цене 7,2 тыс. грн. (276 долл.) за тысячу кубометров. Для других покупателей цена составляет около 8 тыс. грн. (307 долл.) за 1 тыс. куб. м. Примечательно, что с мая 2017 года Украина закупает природный газ по цене $208,38 за 1 тысячу кубометров.

«Мы гордимся нашими достижениями и устанавливаем пять ключевых приоритетов, которых планируем достичь до 2020 года. Задача — ускорять экономический рост для развития бизнеса, создавать новые рабочие места, повышать зарплаты; устанавливать эффективные правила государственного управления и использования государственных средств; бороться с коррупцией; повышать уровень безопасности и удовлетворять потребности граждан в здравоохранении», — написал Гройсман.

Премьер напомнил, что Украина — член ВТО, между Украиной и ЕС действует Соглашение о зоне свободной торговли и безвизовом режиме передвижения, вскоре в полную силу заработает режим свободной торговли с Канадой. Кроме того, при правительстве создан Офис сопровождения инвестиций.

«Объем прямых иностранных инвестиций в прошлом году составил 4,41 млрд долл., это на 17% выше показателя 2015 года. Украина имеет большое будущее. Совместно с международными партнерами мы достигнем его. И в этот четверг, 6 июля, мы будем иметь возможность расширить круг поддержки — благодаря большому форуму, посвященному вопросам реформ в Украине», — подытожил Гройсман.

В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает, что уже осенью МВФ примет решение по предоставлению Украине очередного кредита в рамках программы EFF. Сумма займа МВФ должна составить 1,9 млрд долларов.

Ранее, 4 июля, Bloomberg писал, что МВФ отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года. Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы.

Напомним, 3 апреля МВФ одобрил выделение Украине кредита в 1 млрд долл. Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до 0,61 млрд долл.