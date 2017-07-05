Тверская область ждет финских предпринимателей – Игорь Руденя

Тверь, , 17:07 — REGNUM Тверская область и Финляндия планируют расширять сотрудничество. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, говорилось 5 июля на встрече губернатора Игоря Рудени с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Микко Хауталой.

«Мы считаем, что наши взаимоотношения и экономическое сотрудничество достаточно успешно развиваются. Сегодня мы выстраиваем нашу экономику в цифровом режиме: хотим видеть конкретные показатели, результаты работы. Приоритетом является открытость инвестиционной политики. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше предпринимателей, в том числе и финских, приходили работать на территорию региона», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что в Тверской области заинтересованы в инвестициях со стороны финского бизнеса в сельское хозяйство, пищевую перерабатывающую промышленность.

«Тверская область играет свою роль в торговле, гуманитарных и политических связях между Россией и Финляндией. Наши компании, которые работают на территории региона, хорошо развиваются», — подчеркнул Микко Хаутала.

Особое значение имеет культурный обмен. Ежегодно в Тверской области обучаются и проходят стажировки 50−70 студентов основных финских вузов.

На встрече также обсуждалось еще одно перспективное направление сотрудничества Тверской области и финского бизнеса — туризм. В Тверской области развивается туристическая инфраструктура, сеть музеев, событийная составляющая. В мае в Лихославле прошла международная научно-практическая конференция «Тверские карелы», в работе которой приняли участие и представители Финляндии. В октябре в Рамешковском районе отметят День культуры Республики Карелия. Игорь Руденя пригласил Микко Хауталу присоединиться к событию.

Отметим, что сегодня на территории Тверской области инвесторы из Финляндии реализуют три крупных проекта: завод «Парок» по производству изоляционных материалов, кофеобжарочный завод «Паулиг Рус» и «Альстром Тверь», где выпускают стеклохолст. Общий объём инвестиций — более 5 млрд рублей, создано 325 рабочих мест.