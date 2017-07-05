Ткачёв: Полное импортозамещение сельхозтоваров произойдёт через 5-7 лет

Казань, , 17:43 — REGNUM Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв считает, что полное импортозамещение продовольственных товаров в стране произойдёт через 5−7 лет. Об этом глава Минсельхоза заявил сегодня, 5 июля, на открытии Всероссийского дня поля — 2017 в Казани.

«Мы прирастаем в объемах производства, мы прирастаем в качестве и, конечно, возвращаемся на свою российскую землю, образно выражаясь, тем самым вытесняя с полки торговой, прежде всего, на разных уровнях импортную продукцию», — сказал Ткачёв.

Он напомнил, что за последние три года импорт продовольственных товаров из разных стран был сокращён в 2,5 раза.

«Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян», — подчеркнул министр, добавив, что аграриям оказывается значительная поддержка из федерального и региональных бюджетов.

Глава Минсельхоза заявил, что сегодня российские аграрии, ни много ни мало, выполняют историческую миссию по тотальному импортозамещению продуктов питания.

«Мы выполняем сегодня историческую миссию — никогда еще ни Советский Союз, ни Россия не была близка так к её реализации — продовольственная программа, а именно через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства», — пояснил Ткачёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа импортозамещения продовольственных товаров была начата в 2014 году, после того как президент Российской Федерации Владимир Путин ввёл продовольственное эмбарго против тех стран, которые ввели против России экономические санкции.