Среда, 5 Июля 2017 года
21:49:13 МСК

Госдума принимает бюджетное правило, угрожающее пенсионной системе

Экономика

Депутаты поддержали правительственные предложения по снижению зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, несмотря на отсутствие гарантий для сохранения пенсий

Госдума принимает бюджетное правило, угрожающее пенсионной системе
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
В Летнем саду

Москва, 5 июля 2017, 17:05 — REGNUM  Правительственный законопроект, вводящий новое бюджетное правило, Госдума приняла в первом чтении 5 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Принятие нового бюджетного правила снизит зависимость федерального бюджета от сырьевых цен, уверены в правительстве.

Минфин предлагает ограничить предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде. С точки зрения авторов законопроекта, такой объем не может превышать сумму нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть и газ, прогнозируемого курса рубля к доллару, а также прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание госдолга.

Оптимистичная база

В качестве базовой правительство предлагает считать цену на нефть марки Urals в 40 долларов за баррель. При этом, такая цена подлежит ежегодной индексации на 2%.

«Это реалистичная оценка ценовой конъюнктуры, обеспечивающей равновесие в средне‑ и долгосрочном горизонте на мировом рынке нефти», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Между тем, как отметил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), такой цены на сырье в ближайшем будущем может и не быть.

«На мой взгляд, это достаточно оптимистичная цена. Если мы смотрим реальный анализ, который дают иностранные источники, то мы должны быть готовы в ближайшей перспективе жить при цене на нефть 30−35 долларов. Сланцевая революция обеспечит эту цену», — заявил Макаров.

Отказ от двух фондов

Дополнительные нефтегазовые доходы от более высокой цены на сырье, будут направляться в Резервный фонд. Такое правило работает и сегодня, однако по действующим нормам, при достижении нормативной величины Резервного фонда (7% ВВП), дополнительные доходы перенаправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако правительство предлагает уже в 2017 году отменить нормативную величину Резервного фонда и разрешить использовать средства ФНБ для пополнения Резервного фонда.

«Такая возможность предусматривается в целях повышения гибкости использования средств суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета в том числе в части финансового обеспечения межбюджетных трансфертов и финансирования дефицита системы обязательного пенсионного страхования», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Возможность слияния ФНБ и Резервного фонда Минфин ранее уже рассматривал. О нецелесообразности сохранения двух фондов также сообщил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Сейчас всем понятно, что за счет нефтяных доходов Резервный фонд никогда уже не достигнет 7%, он вообще будет исчерпан. Да, цена на нефть поддержала его, но очевидно, что резервный фонд исчерпается и это становится из самых важных побудительных мотивов перехода на новую стратегическую модель развития», — отметил Макаров.

Ущерб будущим пенсионерам

Глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров напомнил, что ФНБ — это часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.

«Можно ли ликвидировать фонд, который сегодня имеет главную функцию гарантий пенсионных прав граждан? Я глубоко убежден, что ФНБ должен быть сохранен и соответственно должны быть предусмотрены все механизмы для того, чтобы бюджетное правило действительно работало на экономику страны, а не служило бы инструментом проедания в угоду сегодняшнего дня в ущерб будущим пенсионерам», — заявил Макаров.

По мнению главы профильного комитета, депутатам предстоит обсудить этот вопрос при рассмотрении законопроекта ко второму чтению. Между тем, у депутатов будет не это не так много времени — по словам Макарова, законопроект следует принять во всех трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до 21 июля.

«Очевидно, что необходимо принимать закон в этой сессии, чтобы у нас появились ориентиры для формирования бюджета 2018−2020 годов», — объяснил Макаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсии под угрозой? Госдума обсудит новое бюджетное правило

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России