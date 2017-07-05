Счетная палата проверяет, куда делись деньги подтопленцев на Ставрополье

Ставрополь, , 16:53 — REGNUM Счетная палата проводит проверку в Ставропольском крае после «Прямой линии» с президентом РФ. Контрольное мероприятие проводится с целью выяснить, были ли направлены по целевому назначению денежные средства, которые федеральное правительство выделило Ставрополью для оказания помощи пострадавшим во время паводка в мае 2017 года.

Для сбора наиболее достоверной информации Счетная палата предложила гражданам, пострадавшим в результате паводка, оценить организацию выплат денежных средств, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе ведомства.

Для этого на Портале государственного и муниципального финансового аудита жителям тех районов, которые попали в зону паводка, предлагается ответить на ряд вопросов. Среди них, например, такие:

— возникали ли проблемы при подаче заявления на выплату единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества;

— всё ли имущество первой необходимости, пострадавшее в результате паводка, указано комиссией в акте обследования;

— являлось ли условием включения в списки нуждающихся в единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости предъявление каких-либо справок, за оформление которых взимается плата?

Опрос анонимный, регистрация для участия в нем не требуется. Срок его окончания 11 июля 2017 года. На сайте ведомства можно в том числе оставить комментарии к своим ответам.

Напомним, в результате продолжительных ливней, прошедших в мае 2017 года на территории 12 муниципальных образований Ставропольского края, произошли подтопления 4730 домов и придомовых территорий. Пострадал 14 931 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «Прямой линии» с президентом РФ жительница села Краснокумское Ставропольского края Валентина Саковская пожаловалась Владимиру Путину на то, что не получила компенсацию за то, что пострадала от наводнения. С такой же проблемой столкнулись и другие жители села.

По данным, которые предоставили Путину в правительстве РФ, все необходимые денежные средства на помощь подтопленцам уже направлены в край. Причины, по которым население не получает выплат, президент поручил проверить Генеральной прокуратуре. Также обратился глава государства и к губернатору края Владимиру Владимирову.

В тот же день, 15 июня, глава Ставрополья добрался до села, жители которого пожаловались Путину на краевые власти. Саковская и еще 343 ее односельчанина получили полагающиеся им выплаты. Причина задержки оказалась в недоразумении со списками.

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