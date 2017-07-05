«У рубля и нефти есть последние надежды»

Москва, , 16:49 — REGNUM Сегодняшний день (5 июля) особых сюрпризов не принес. Рубль продолжил осторожное падение на фоне дешевеющей нефти, а информация о сокращении в 600 раз объемов валютных интервенций Минфина никакого влияния на котировки не оказала, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Черное золото за день рухнуло практически на 1%, на фоне увеличения добычи сырья в странах ОПЕК до максимальных значений с начала 2017 года, что стало возможным благодаря восстановлению производства в Ливии и Нигерии, освобожденных от обязательств в рамках глобального нефтяного пакта», — пояснил эксперт.

Более того, по его мнению, «объемы будут только расти. К концу лета Нигерия планирует расширить производство до 2 млн баррелей в сутки, а Ливия уже сейчас экспортирует 1 млн баррелей, тогда как эти цифры ожидались только в конце месяца».

«Сейчас все внимание инвесторов сконцентрировалось на ближайшем отчете Минэнерго США, в котором игроки надеются обнаружить дальнейший признаки сокращения активности американских компаний, однако, надежд на это остается мало, а значит нефтяные котировки продолжат пикировать вниз до уровня в $48 за бочку», — полагает Мащенко.

«Последней надеждой для курса рубля может оказаться крайне продуктивная встреча Трампа и Путина на G20, а пока отечественная валюта будет находится в диапазоне 59−60 за доллар США и 67,20−68 за евро, с большим шансом на выход из него к отметкам 60,25 — 61,70 и 69−70 за доллар и евро соответственно», — считает эксперт.

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