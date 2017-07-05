В Саратовской области микрофинансовые компании получили новый статус

Саратов, , 16:48 — REGNUM На территории Саратовской области на 30 июня 2017 года официально зарегистрирована микрофинансовая компания (МФК) и 6 микрокредитных компаний (МКК). Как сообщили ИА REGNUM в Саратовском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за МФО.

«Все микрофинансовые организации (МФО) в марте 2017 года получили новый статус, — пояснили эксперты банка. — МФО были разделены на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Это произошло в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые вступили в силу 29.03.2016 . Новые требования направлены на защиту прав и законных интересов физических лиц».

«Согласно новым требованиям, МФК должны иметь собственный капитал не менее 70 млн рублей, — отметили специалисты Саратовского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России. — Они вправе предоставлять микрозаймы физическим лицам в размере до 1 млн рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 3 млн рублей. МФК могут принимать средства физических лиц, не являющихся их учредителями (участниками, акционерами), в сумме не менее 1,5 млн рублей. При этом необходимо помнить, что данные вложения не являются банковским вкладом, а, следовательно, не застрахованы государством».

«Для микрокредитных компаний нет требований к минимальному размеру капитала. При этом возможная сумма займа гражданам ограничена 500 тыс. рублей, а размер займа на предпринимательские нужды не может превышать 3 млн рублей, — говорят эксперты. — Кроме того, МКК запрещено привлекать деньги граждан, не являющихся их учредителями, в какой бы то ни было форме. МКК лишены права и на выпуск облигаций».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня текущего года Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы Яндекс сайтов МФО, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Как отмечают специалисты, таким образом, при поиске информации через Яндекс можно будет легко понять: легально действует МФО или нет. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за МФО.

Информацию о микрофинансовых организациях можно получить из Государственного реестра микрофинансовых организаций, который размещен на официальном www.cbr.ru сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки» => «Надзор за участниками финансовых рынков» => «Микрофинансирование».