Венгрия будет покупать российский газ по «Турецкому потоку»

Будапешт, , 17:41 — REGNUM Венгрия будет закупать российский газ теперь еще и по газопроводу «Турецкий поток». «Газпром» и Венгрия заключили соглашение о соответствующих поставках. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил министр иностранных дел и отношений страны Петер Сийярто, передает венгерское агентство MTI.

Будапешт считает, что импорт голубого топлива по «Турецкому потоку» будет самым оптимальным сценарием для страны. Особенно такое соглашение актуально в условиях того, что способы поставки газа через Румынию или Хорватию еще не проработаны.

Поэтому венгерская сторона заинтересована в том, чтобы получать газ с юга, подчеркнул Сийярто. Такие поставки возможно будет осуществлять после 2019 года, так как к этому времени планируется закончить продолжение «Турецкого потока» до Венгрии.

Венгрия — давний потребитель российского газа. Поставки сюда начались еще в 1975 году. До 1998 года экспорт осуществлялся в соответствии с межправительственными соглашениями по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений. В 1994 году было создано венгерско-российское акционерное общество газовой промышленности Panrusgas, доля «Газпром экспорта» в котором составляет 40%, писало ИА REGNUM.

Через два года «Газпром» и Panrusgas подписали долгосрочные контракты на поставку природного газа в Венгрию в 1996—2015 годах. Согласно условиям этих договоренностей, экспорт российского газа идет по двум направлениям. Первое — через Берегово, это украинско-венгерская граница. Второе — через Баумгартен, это словацко-австрийская граница. В феврале 2016 года Россия и Венгрия продлили контакт до конца 2019 года.

В 2016 году также Венгрия и «Газпром» пересмотрели цену на энергоноситель в рамках долгосрочного контракта в более благоприятную для Венгрии сторону. Позднее Сийярто заявил, что это обстоятельство может привести к увеличению закупки газа из РФ.

В феврале 2017 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным венгерский премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что Будапешт не уверен в стабильности поставок газа через Украину, и поэтому готов рассмотреть возможность получения газа из России через будущий «Северный поток — 2», а также интересуется участием в проекте «Турецкий поток» «Газпрома»

"Если национальные экономические интересы потребуют, мы можем покупать газ и с севера», — говорил Орбан.

В свою очередь, Владимир Путин гарантировал, что Венгрия получит российский газ любым путем, «даже зигзагами». Орбан также говорил, что не исключена и реанимация газопровода «Южный поток». Ранее по поводу последнего проекта венгерская сторона говорила, что страны Запада оказали «очень серьезное давление» на Венгрию и некоторые другие государства Центральной Европы, в результате чего «Южный поток» так и не был реализован. Хотя проект обозначал бы диверсификацию для Венгрии и содействовал бы улучшению энергетической безопасности страны.

Что касается варианта поставок газа через Хорватию, то еще до 2013 года Украина, Хорватия и Венгрия решили расширить уже имеющиеся у них трубопроводы для того, чтобы создать новый газовый коридор. Он, как планируют стороны, должен быть подключён к СПГ-терминалу, который Хорватия хочет строить на острове Крк в Адриатическом море. Далее через газотранспортные системы Венгрии будут поставлять газ к украинским газовых хранилищам. Киев уже выразил желание активно участвовать в этом проекте.

Напомним, что «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и пролегать по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для Турции, вторая — для поставок российского газа через турецкую территорию в европейские страны. Обе нитки строит South Stream Transport B.V. вместе с швейцарской компанией Allseas Group. 23 июня состоялась церемония стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода, на которой присутствовал и президент России Владимир Путин.

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