Москва, Париж и Франкфурт создадут общий альянс финансовых центров

Москва, , 17:01 — REGNUM Москва подписала соглашение и выступила с инициативой о создании альянса международных финансовых центров, сообщил глава департамента внешнеэкономических связей и международных связей столицы Сергей Черемин на форуме «It's Moscow time» 5 июля. По его словам, это окажет огромное значение для развития банковской системы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К нам уже присоединились Франкфурт, Париж, недавно на совещании добавились Сингапур, Люксембург, в ближайшее время будет решение о присоединении Токио, ОАЭ и других стран. Москва стремится быть координатором независимых финансовых центров, и это будет иметь серьезный эффект на формирование в самом городе финансового центра и огромное значение для развития банковской системы в России», — заявил Черемин.

Он отметил, что создание альянса окажет влияние на финансы стран Евразийского союза. Черемин подчеркнул, что формирование мировой финансовой инфраструктуры крайне важно в условиях закрытого рынка, при технических средствах платежа.

«Очень активно действуют трансналичные переводы денежных средств, все больше используется за счет национальной валюты. Москва будет продолжать держаться этого вектора», — добавил министр.

Напомним, ранее Сергей Черемин заявил, что Москве удалось избежать последствий санкций и продолжить развитие городских институтов в соответствии с докризисными планами.