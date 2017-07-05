Мэрия Ярославля создает клон предприятия-банкрота

Ярославль, , 15:36 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление о создании МУП «Городское спецавтохозяйство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Оно должно заменить МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», которое находится в процедуре банкротства по иску другого городского предприятия — «Ярославльводоканала». Впрочем, долги перед другими организациями и бюджетом также велики — более 200 млн рублей. Убыток за 2016 год составил 23,4 млн рублей.

«МУП «Спецавтохозяйство» находится в процедуре наблюдения. Чтобы не остановить выполнение жизненно важных для города функций, было решено создать аналогичное предприятие. Цель — продолжить вывоз мусора из частного сектора, утилизацию ртутьсодержащих препаратов, отлов безнадзорных животных. В перспективе возможно и работа по уборке улично-дорожной сети», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Сейчас новый МУП находится в процедуре регистрации. Решается вопрос о имуществе «Спецавтохозяйства», которое должно перейти новой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле одно муниципальное предприятие банкротит другое