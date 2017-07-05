Китайскую компанию заинтересовали самолеты-амфибии донского производства

Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева должен поставить в Китай самолёты Бе-200. В КНР крылатые амфибии ожидает компания LeaderEnergyAircraftManufacturingCo. Ltd., с которой завод подписал контракт. Как проинформировали ИА REGNUM на донском предприятии, соглашение предполагает поставку двух самолетов с опционом еще на два.

Помимо этого заключен договор, согласно которому предприятие должно отправить в Китай два самолеты-амфибии Бе-103, организовать их лицензионное производство, создать сервисный центр по техобслуживанию самолетов-амфибий и школу для обучения пилотов и персонала на территории КНР.

Напомним, не так давно Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева сорвал сроки поставок самолетов-амфибий Бе-200ЧС Минобороны РФ, в связи с чем суд обязал предприятие выплатить военному ведомству неустойку в размере более 344 млн рублей за просрочку.

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Как сообщало ИА REGNUM, производство самолётов-амфибий Бе-200 располагалось ранее в Иркутске. Затем было принято решение о переезде предприятия в Таганрог. Процесс обошёлся государству в 3,5 млрд рублей.

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