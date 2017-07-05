«Налоговые преференции по мотивам темы реновации»

Москва, , 15:07 — REGNUM Любая тема в рамках реновации сейчас вызывает весьма радикальные эмоциональные реакции. Так, само по себе предложение Николая Гончара освободить от налога на прибыль получателей жилья от фонда реновации, чтобы исключить дополнительную налоговую нагрузку на участников программы реновации, прозвучала максимально резонансно и дала почву для ожиданий. Равно пропорционально этому резонансу стала новость о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности не одобрила законопроект о получении налоговых преференций на новые квартиры жителями попавших под снос пятиэтажек, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

«Попробуем измерить возможные и ожидаемые «бонусы» или потери при том или другом сценарии, а главное, в рамках действующего налогового законодательства, в котором, например, содержится ряд общих преференций, предоставляемых физическим лицам при получении денежных сумм взамен жилых помещений и налоговых льгот, предоставляемых при приобретении недвижимого имущества», — сказал эксперт.

«Так, собственник жилого помещения в многоквартирном доме, подлежащем реновации, вправе, на основании письменного заявления, вместо предоставляемого равнозначного жилого помещения получить за освобождаемое жилое помещение предварительное и равноценное возмещение в денежной форме или в форме равноценного жилого помещения на праве собственности. Следует отметить, что действующим налоговым законодательством предусмотрено освобождение от НДФЛ при выплате физическим лицом денежных сумм по приобретенным жилым помещениям, предоставленным ему за счет средств всех видов бюджетов (прямая норма установлена п. 36, ст. 217 НК РФ). Следовательно, при получении физическим лицом денежных средств за счет средств бюджетов всех уровней и полностью направленных на приобретение жилых помещений налоговым законодательством предоставляется освобождение от уплаты НДФЛ», — пояснил Ахмадеев.

«Собственнику нежилого помещения в многоквартирном доме, подлежащем реновации, предоставляется предварительное и равноценное возмещение в денежной форме или в форме равноценного нежилого помещения на праве собственности.

При первом варианте, если физическому лицу будет произведена денежная выплата взамен нежилого помещения, то налоговым законодательством предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ сумм полученных доходов по жилым помещениям из государственной или муниципальной собственности (прямая норма установлена п. 41, ст. 217 НК РФ). На такую возможность неоднократно указывал Минфин России в своих разъяснениях, последнее в письме от 22.02.2017 г. N 03−04−05/10 524.

При втором варианте, если физическое лицо будет осуществлять доплату за счет собственных средств или с использованием ипотеки за новое жилье, то имеется право на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ», — отметил эксперт.

«Имущественный налоговый вычет в размере до 2 млн рублей предоставляется или по окончании календарного года налоговой инспекцией при подачи физическим лицом налоговой декларации, а также подтверждающих документов о праве собственности или в течение календарного года работодателем, на основании поданного заявления, с учетом предварительного уведомления территориальной инспекции. Имущественный налоговый вычет в сумме до 3 млн рублей может быть предоставлен только в отношении одного объекта недвижимого имущества и включает сумму начисленных банком процентов в рамках выданных ипотечных кредитов», — сказал Ахмадеев.

«Действующее налоговое законодательство по НДФЛ содержит общие положения, касающиеся как приобретения, так и получения доходов по операциям с недвижимым имуществом, поскольку НДФЛ относится к федеральным налогам и сборам. При этом данные положения содержат по большей части освобождение от уплаты налога. Вместе с тем, налогообложение операций с недвижимым имуществом в рамках программы по реновации для физических лиц будет более четко определено по итогам 2017 года и позднее, поскольку на сегодняшний день отсутствует четкий порядок ее оформления в рамках гражданско-правовой или договорной части», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник, 3 июля, не поддержала введение налоговых льгот для граждан, чьи дома попали в программу реновации. Речь идет о документе о налоговых преференциях, который был внесен в Госдуму РФ основным автором закона о реновации, депутатом Николаем Гончаром.

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