Объем выплат вкладчикам МНИБ оценен в 18 млн рублей

Москва, , 14:59 — REGNUM Объем выплат индивидуальным предпринимателям и вкладчикам Московского национального инвестиционного банка (МНИБ), у которого с 5 июля 2017 года отозвана лицензия, составят порядка 18 млн рублей, заявил управляющий директора по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков, пишет газета «Известия».

Начало выплат вкладчикам банка — не позднее 19 июля 2017 года, сообщили 5 июля в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

«Выплаты начнутся не позднее 19 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вкладчики могут подавать заявления о выплате страхового возмещения в течение всего периода ликвидации банка.

Напомним, 26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что свыше трети банков, зарегистрированных в России, лишились лицензии. Ежегодно в стране закрываются порядка ста банков.

Читайте подробнее: Матвиенко назвала долю российских банков, потерявших лицензии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МНИБ. Банк по величине активов на 1 июня 2017 г. занимал 515 место в банковской системе страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России отозвал лицензию у «МНИБ»