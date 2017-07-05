Названа дата начала ремонта костромского моста через Волгу

Кострома, , 14:56 — REGNUM Единственный костромской мост через Волгу начнут ремонтировать 9 июля, об этом 4 июля сообщилапресс-служба Администрации города Костромы.

Изменения в движении городского транспорта вступят в силу на 2 дня раньше, 7 июля и, предположительно, закончатся 1 ноября 2017 года. В следующем году ремонт продолжиться.

На время ремонта проезд транзитных фур по мосту в дневное время будет запрещен. Дальнобойщикам придется ехать в объезд — ближайший мост через Волгу находится в 145 км в Кинешме

Ремонтом моста займется ООО «ММС» — предприятие, «имеющее серьезный опыт в сфере ремонта мостов и путепроводов по гос. контрактам». Реконструкция переправы обойдется в 640 миллионов рублей.

Костромской мост через Волгу открылся в 1979 году, с этого момента на нем ни разу не проводили капитальный ремонт. Ежедневно по мосту проезжает более 50 тысяч машин. регулярно возникают пробки.

Тема постройки второго моста поднимается в Костроме более 20 лет. в 2012 году успели торжественно заложить камень в основание нового моста, однако из-за отсутствия финансирования строительство так и не началось.

На строительство новой переправы нужно около 4 лет и более 20 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета всей Костромской области на 2017 год составляет 21 млрд рублей.

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