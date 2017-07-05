ИА REGNUM помогло Минфину Казахстана найти ошибку в данных

Астана, 5 июля 2017, 14:45 — REGNUM При формировании данных за январь — май 2017 года в одной из таблиц, подлежащих опубликованию на портале kgd.gov.kz, произошел сбой в системе, — такую информацию предоставила агентству ИА REGNUM пресс-служба Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.
Эти данные легли в основу экономического обзора, опубликованного на портале ИА REGNUM 30 июня 2017 года, где были проанализированы данные по экспорту нефти сырой и газового конденсата, нефтепродуктов, а также мазута.
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«Из всех сформированных файлов только в одной таблице «Экспорт Республики Казахстан отдельных товаров по основным странам — торговым партнерам» «задвоились» данные за 2016 год (т.е. показатели искусственно увеличились вдвое). Таким образом, информация по товару 2709 за 2016 год, тоже «задвоилась», — пояснила суть проблемы пресс-служба комитета.
Пресс-служба также уведомляет, что в настоящее время данные по таблице «Экспорт Республики Казахстан отдельных товаров по основным странам-торговым партнерам» откорректированы и размещены на портале kgd.gov.kz.
Таким образом, если сравнить исправленные данные с января по май 2017 года с данными за аналогичный период 2016 года, то падение по экспорту нефти сырой и газового конденсата достигло не двукратного размера как указывалось ранее, а меньше одной десятой доли процента. Рост по поступлениям денежных средств составил 43,91%.
По нефтепродуктам идет рост физического объема экспорта на 6,99% и почти двукратный рост по сумме полученных средств — на 94,91%.
По топливу жидкому (мазут) тоже рост по физическому параметру — на 7,26% и тоже практически двукратный рост суммы полученных денег — на 95,47%.
Наименование
Период
январь-май 2017 г.
январь-май 2016 г.
кол-во, тонн
стоимость, тыс. долл. США
кол-во, тонн
стоимость, тыс. долл. США
|Нефть сырая и газовый конденсат
27 109 361,4
-0,06%
10 522 567,6
+43,91%
27 125 029,3
7 311 920,4
|Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов
1 370 932,4
+6,99%
389 399,0
+94,91%
1 281 347,1
199 787,3
|Топливо жидкое (мазут)
1 365 508,5
+7,26%
387 389,6
+95,47%
1 273 030,6
198 182,1
|ВСЕГО
29 845 802,3
+0,56%
11 299 356,2
+46,56%
29 679 407,0
7 709 889,8
По обновленным данным КГД МФ РК
Напомним, основная доля (около 85%) добываемой в Казахстане нефти идет на экспорт. Главными внешнеторговыми партнерами Казахстана на рынке сырой нефти являются страны Европы: Италия, Нидерланды, Франция, Австрия, Швейцария и прочие, — а также Китай.
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