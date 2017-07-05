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Законопроект о «банковских каникулах» для взявших кредиты внесен в Госдуму

Экономика

Каникулы могут быть предоставлены при соблюдении ряда условий

Москва, 5 июля 2017, 14:44 — REGNUM  Законопроект, направленный на облегчение долговой нагрузки кредитных заемщиков, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Парламентарии предлагают изменить порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам, а также дать право на отсрочку выплат.

Устанавливается механизм, при котором заемщик сначала погашает задолженность по процентам и основному долгу, тем самым снижается и неустойка, которая выплачивается в последнюю очередь.

Одновременно предлагается предоставить заемщикам право на «банковские каникулы» по уплате тела долга на срок до трех месяцев. В случае, если потребкредит взят менее, чем на год, отсрочка дается на срок до двух месяцев.

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