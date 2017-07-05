В порт ОАЭ не пустили катарские танкеры с газовым конденсатом

Доха, , 14:40 — REGNUM С поставками газового конденсата из Катара возникли проблемы в связи с конфликтом ряда арабских стран. Как сообщила газета The National, во вторник, 4 июля, два танкера с катарским газовым конденсатом не допустили в порт ОАЭ.

Два танкера перевозили конденсат в объеме 1 млн баррелей. Они направлялись в НПЗ в Ар-Рувейсе. Однако суда были вынуждены сменить маршрут из-за действующих против Катара санкций, говорится в заявлении Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

Также ранее сообщалось, что Катар планирует подать в суд на ADNOC. СМИ со ссылкой на слова директора Qatar Petroleum Саада аль-Кааби писали, что Доха в качестве ответной меры на блокаду со стороны арабских стран может прекратить поставки природного газа в ОАЭ по трубопроводу «Дельфин». Однако ADNOC в своем заявлении опровергла эту информацию.

Причем в июне в Катаре заявили, что даже в условиях блокады, когда страна могла бы, например, остановить поставки газа по газопроводу «Дельфин», который связывает катарское гигантское месторождение на севере с ОАЭ, не станут принимать такие меры. По словам Саада Аль-Кааби, Доха не будет этого делать, потому что тогда пострадает население ОАЭ.

Напомним, что месяц назад между Катаром и рядом ближневосточных стран произошел дипломатический скандал: Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика, Республика Маврикий, Коморские острова и некоторые другие страны решили разорвать дипотношений с Дохой. Эти страны обвинили Доху в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, в проведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств. Катарская сторона обвинения не признает и считает разрыв дипотношений безосновательным.

Ряд арабских стран прекратил морское, сухопутное или воздушное сообщение с Катаром. В частности, Саудовская Аравия закрыта госграницу с Катаром, через которую идут поставки продовольствия и техники. Кроме того, нефтяные порты Абу-Даби прекратили сообщение со всеми катарскими судами. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 22 июня передали Катару список своих требований. Основные из них — это разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera. Также, согласно этим требованиям, Катар также должен прекратить сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрыть её военную базу на своей территории. В МИД Катар сразу же заявили, что не собираются выполнять этот ультиматум, так как требования направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны. В то же время в Дохе заявили о своей готовности вести переговоры с соседями.

Между тем, Катар располагает одними из самых значительных в мире запасов газа. Катар — крупнейший поставщик СПГ на рынке. Например, для Великобритании это основной поставщик газа. Как отмечают эксперты, это является серьезной картой в руках Дохи, а ограничения на поставки СПГ могут привести к серьезным негативным последствиям на мировом энергетическом рынке.

Недавно Moody's понизило рейтинг кредитный рейтинг Катара со стабильного на негативный из-за эскалации конфликта между Дохой и арабскими странами. По мнению агентства, длительный период нестабильности в регионе может привести к тому, что рейтинг Катара снова упадет.

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