Глава Крыма предупредил об увольнениях за неисполнение обязательств по ФЦП

Симферополь, , 14:32 — REGNUM Все обязательства по ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» должны быть выполнены в срок. Об этом написал в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания Координационного регионального штаба по реализации мероприятий ФЦП 5 июля.

Он подчеркнул, что все обязательства прошлого года должны быть выполнены в полном объеме, а каждый объект должен быть сдан в срок.

«Система простая: если есть положительный результат — слова благодарности, «ордена», «медали», если результат отрицательный и работа не выполнена — ничего личного, пожали друг другу руки и расстались. Это нормальный деловой подход», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов также попросил глав исполнительной власти на республиканском и муниципальном уровнях помещать объекты ФЦП в зоне ответственности и контролировать ситуацию.

Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе главы республики, Аксенов подчеркнул, что по сравнению с предыдущим годом ситуация с реализацией ФЦП значительно улучшилась. Что касается сроков сдачи объектов 2016-го года, то глава Крыма напомнил заместителю председателя Совета министров РК Виталию Нахлюпину, что у него есть все полномочия «в части кадровых назначений в случае неудовлетворительной работы».

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Глава Крыма ответил на претензии Счётной палаты

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в СМИ были обнародованы данные проверок Счетной палаты в части исполнения федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Так, аудиторы выявили низкий уровень освоения бюджетных средств (в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%), констатировали отсутствие эффективной системы управления со стороны дирекции ФЦП. Большие вопросы вызвали объемы финансирования дирекции, при том что на 50% штат ее состоит из руководства. СП отметила также низкий уровень реализации объектов по ФЦП — из предусмотренных планом 448 объектов ФЦП, начатых в прошлом году, отставание зафиксировано по 180 объектам.

Глава Крыма, отвечая на критику, отметил, что проблемы, связанные с реализацией программы, в Крыму никто не скрывает.

«Все наши недоработки не единожды озвучивались, в том числе в прямом эфире. Безусловно, существует перечень проблем, в том числе и по освоению средств, и по дисциплине подрядчиков. Однако, сравнивая наши итоги освоения ФЦП с другими регионами страны, никакой удивительной картины мы не увидим, и окажется, что Крым ничем не отличается от многих других, невзирая на свой молодой возраст как субъекта Российской Федерации», — сказал тогда Аксенов.