Владелец «Аксонбанка» обсудил с главой Костромской области кризис с банком

Кострома, , 14:29 — REGNUM История вокруг «Аксонбанка» получила развитие. Владелец банка, который, после изъятия серверов следователями, не проводит транзакции и не выдает вкладчикам деньги, встретился с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Как сообщает пресс-служба главы области во встрече, помимо губернатора и владельца банка, участвовали заместитель губернатора по экономике и финансам, руководители Главного управления Центрального банка РФ по Костромской области.

О содержании беседы пресс-служба не сообщает ничего кроме того, что губернатор попросил главу банка Андрея Озерова «не перекладывать ответственность за собственные действия» на чиновников.

О каком-либо решении ситуации или ее перспективах пока не сообщается.

Напомним, что накануне, 4 июля, у здания костромской обладминистрации собралось более 100 человек, основная часть — сотрудники «Аксонбанка», которые просили власти области отреагировать на изъятие серверов из главного отделения костромского банка, что парализовало работу учреждения.

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Тогда же владелец «Аксонбанка» Андрей Озеров критически высказался в адрес властей: «Сервера были изъяты 5 дней назад, за это время ни Центробанк, ни следствие, ни власти ничего не сделали. Мы хотим ясности: что нам дальше делать? Если у нас отзывают лицензию, пусть скажут».

В свою очередь, чиновники переадресовали претензии Озерова в Следственный Комитет.

Следком, в свою очередь сообщил, что следователи предлагали скопировать данные с изъятых серверов, чтобы сохранить работоспособность банка, однако руководство последнего отказалось.

29 июня Следственное управления Ярославской области изъяло носители информации из офиса для расследования дела по факту «уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере». Из-за вывоза серверов банк не может функционировать — прекращены транзакции, любые операции по вкладам, клиенты не могут снять средства и получить пенсии. Большая часть филиалов «Аксонбанка» находится в Костромской области. Также филиалы банка действуют во Владимире, Вологде, Иванове, Кирове, Рыбинске, Череповце, Ярославле.

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