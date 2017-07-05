В Подмосковье за полгода нарушены права около 5 тыс. дольщиков

Красногорск, , 14:10 — REGNUM За первое полугодие 2017 года Минстроем Московской области было пресечено более 400 нарушений действующего законодательства Российской Федерации в области долевого строительства, сообщили в областном Минстрое.

В первом полугодии проведено 66 плановых и внеплановых проверок. Вынесено 234 постановления о привлечении застройщиков к административной ответственности на сумму более 16,9 млн рублей, а также направлено 271 предписание по устранению выявленных нарушений, среди которых 111 предписаний выданы в связи с отзывом лицензий или назначением временных администраций страховых компаний.

По словам министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова, «большинство нарушений связано с недостоверно представленной информацией в составе ежеквартальной отчетностью застройщика».

«В Московской области работают 504 застройщика, которые осуществляют строительство более 2 тысяч объектов. При этом число граждан-участников долевого строительства, которые инвестировали в жилищное строительство порядка 700 млрд рублей, составляет почти 300 тысяч человек. Из них порядка 5 тысяч пострадавших граждан (1,7% от общего количества), права которых были нарушены», — отметил Пахомов.

«На территории Подмосковья в настоящее время официально признаны проблемными 25 объектов. На их достройку требуется 11,6 млрд рублей внебюджетных средств», — уточнил министр.

«Что касается ситуации с компанией СУ-155 в Московской области, на сегодняшний день введены в эксплуатацию 30 объектов из 66 брошенных застройщиком-банкротом. В них получили квартиры почти 7 тысяч человек. В этом году планируется достроить за СУ-155 15 объектов, ввод в эксплуатацию еще 15 объектов запланирован на 2018 год и еще три объекта будут сданы до конца 2019 года», — пояснил глава областного Минстроя.

Кроме того, до конца 2021 года будут построены еще три объекта, по которым нет обязательств перед гражданами — квартиры в этих домах не были проданы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года в Подмосковье насчитывался 121 объект-долгострой, включая проблемные дома, объекты на контроле и долгострои СУ-155. До конца 2018 года в области планируют решить проблему пострадавших граждан по всем имеющимся в настоящее время на территории Подмосковья проблемным объектам, при условии, что новые проблемные объекты не возникнут.

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