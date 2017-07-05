В каких регионах Поволжья экономика развивается: статистика

Чебоксары, , 14:06 — REGNUM Росстат опубликовал новые данные социально-экономического положения регионов РФ по итогам января-мая текущего года. Согласно представленной информации, в Поволжье за пять месяцев выросло промышленное производство, индекс продукции сельского хозяйства, грузооборот, при этом упали объёмы жилищного строительства и инвестиций в основной капитал, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

. Индекс промышленного производства в Приволжском федеральном округе в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 101,8% (в РФ — 101,7%). Рост произошёл во всех регионах округа, за исключением Удмуртии (индекс 92,1%). Максимальный прирост продемонстрировали Мордовия (индекс 111,4%), Ульяновская область (109,4%), Нижегородская область (106,4%) и Кировская область (104,3%).

В том числе, в обрабатывающих производствах индекс за указанный период составил в ПФО 102,5% (в РФ — 100,9%). Падение допущено в трёх регионах Поволжья: Удмуртии (индекс 86,3%), Чувашии (98,9%) и Оренбургской области (99,7%). Лидерами роста стали Мордовия (индекс 113,1%), Ульяновская области (109,2%) и Нижегородская область (107,2%).

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции сельского хозяйства в Поволжье в I квартале текущего года к аналогичному прошлогоднему периоду составил 100,2% (в РФ — 100,7%). Снижение зарегистрировано в шести регионах округа: Марий Эл (индекс 88,8%), Чувашии (94,2%), Оренбургской области (96,9%), Ульяновской области (97%), Нижегородской области (98,4%) и Пензенской области (99%). Наибольшие показатели продемонстрировали Кировская область (индекс 104,2%) и Башкирия (103,5%).

Строительство жилья. Объём жилищного строительства в ПФО снизился: по итогам пяти месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 94,4% (в РФ — 87,4%). Падение произошло в девяти регионах округа, наибольшее — в Оренбургской области (индекс 66,7%), Мордовии (71%), Пермском крае (74,3%). Также объёмы строительства жилья сократились в Башкирии, Татарии, Чувашии, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях. Максимальный рост произошёл в Самарской области (123,8%) и Удмуртии (116,1%). Всего в январе-мае в Поволжье введено в эксплуатацию 4380 млн кв. метров.

Грузооборот. Объём перевозки грузов авторанспортом организаций всех видов экономической деятельности в I квартале 2017 года в округе возрос на 2,3% (в РФ — на 2,5%). В шести субъектах зарегистрировано снижение, наибольшее — в Чувашии (индекс 77,2%) и Пензенской области (77,4%). Лидером стала Нижегородская область (индекс 113%). Грузооборот за указанный период увеличился на 17,2% (в РФ — на 8,1%): аутсайдерами стали Марий Эл (индекс 56,2%) и Пензенская область (71,3%), лидерами — Мордовия (индекс 193,6%) и Удмуртия (160,7%).

Торговля. Оборот розничной торговли по итогам пяти месяцев остался на уровне прошлого года (в РФ — 99,2%), снижение произошло в шести регионах округа. Максимальное падение зафиксировано в Пермском крае (индекс 95,6%), наибольший рост отмечен в Башкирии (104%).

Инвестиции. Объём инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном округе в I квартале текущего года к аналогичному прошлогоднему периоду снизился на 7,3% (в РФ возрос на 2,3%). Лучшие показатели — в регионах, где в прошлом году произошло значительное падение по объёму инвестиций: в Чувашии (индекс 132,8%) и Нижегородской области (111,2%). Рост также зарегистрирован в Мордовии (107,8%) и Оренбургской области (100,4%). В остальных субъектах округа — снижение, максимальное — в Марий Эл (индекс 71,6%) и Саратовской области (72,7%).

Инфляция. Индекс потребительских цен в Поволжье в мае по сравнению с декабрем составил 101,3% (в РФ — 101,7%). Более всего цены выросли в Нижегородской области (индекс 102%), Марий Эл и Ульяновской области (101,6%). Минимальный уровень инфляции был в Мордовии (индекс 100,4%).