Ярославский зоопарк хочет построить новый парадный вход

Ярославль, , 14:00 — REGNUM Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения об одобрении передачи в имущества Ярославского зоопарка коммерческому банку для привлечения кредита в 20 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

Кредит планируют брать на 3 года под 12,5% годовых. В качестве залога зоопарк выставит учебно-оздоровительный центр «Ковчег», чья залоговая стоимость оценивается в 34 млн рублей. Полученный кредит зоопарк планирует потратить на строительство ветеринарного блока (7,5 млн), покупки аттракциона «Дилижанс» (8 млн) и строительство парадного входа в зоопарк (10 млн).

Аттракцион будет представлять собой 215 метров рельсов, по которым будут катать детей 3 вагончика. Новый парадный вход планируют оформить европейском стиле и оснастить пропускными терминалами с круглогодичным крытым залом. Новый вход должен решить проблему с быстрой пожарной эвакуацией в случае ЧП и обеспечить полную безопасность от вероятных терактов. Кроме этого он должен ликвидировать очереди при входе в зоопарк. В нем даже хотят сделать комнату матери и ребенка.

Ветеринарный блок нужен для оказания квалифицированной помощи животным.