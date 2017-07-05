Не справляются: тамбовские УК массово сдают лицензии

Тамбов, , 13:58 — REGNUM Управляющие компании в Тамбовской области добровольно сдают лицензии на управление домами. За два года так поступили семь организаций.

Как сообщает портал «OnlineTambov.ru», шесть компаний лишились лицензии в 2016 году. Еще одна — в 2015 году.

«Причиной отзыва лицензии может быть банкротство, как в случае с мичуринской «СервисКомп», или несостоятельность по части организации самой работы и менеджмента, как это происходит в большинстве случаев», — цитирует издание председателя лицензионной комиссии Тамбовской области Андрея Пронькина.

Между тем, управляющие компании в Тамбове не только добровольно сдают лицензии, но и лишаются их из-за многочисленных нарушений. Так, ранее сообщалось, что в Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о лишении лицензии компании «Доверие». Только в 2016 году компании было выдано 23 предписания от Госжилнадзора. Большинство из них исполнены не были.

Среди нарушений компании — долг за ресурсы. Как сообщает портал «Новый Тамбов», он составляет 24 млн рублей. Причем собственники оплачивали ресурсы вовремя и почти в полном объеме.

«Сегодня и у лицензионной комиссии области и у управления госжилнадзора области есть все основания для обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии этой организации на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами на территории области», — приводит издание слова начальника управления госжилнадзора области Сергея Захарцева.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с задолженностями управляющих компания тяжелая во многих регионах. К примеру, в Брянске на начало ноября 2016 года общая задолженность УК перед всеми поставщиками составляла более 1 млрд рублей. Причем тогда с начала года задолженность выросла почти на 120 млн рублей.

Проблема волнует не только поставщиков ресурсов, но и региональных властей. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз поднял эту тему во время заседания в Совете Федерации. Глава региона заявил, что необходимо принять закон, который предусмотрит расщепление платежей, чтобы средства шли напрямую поставщику.

«Необходимо принять закон, согласно которому будет предусмотрено расщепление платежа, и средства за электроэнергию, газ, воду и водоотведение будет получать не управляющая компания, а конкретный поставщик ресурсов. Иначе проблемы будут постоянно», — сказал тогда Александр Богомаз.

Напомним, что в феврале 2016 года в Тамбове активисты ОНФ предлагали создать «черный список» управляющих компаний, которые работают некачественно.

«В Тамбове нередки случаи, когда миллионы рублей не доходят до ресурсоснабжающих организаций, а оседают на счетах управляющих компаний. Поставщики не получают деньги, которые могли бы пойти на ремонт коммунальных сетей и модернизацию инженерно-технического оборудования», — сообщали тогда в пресс-службе организации.

Кроме того, общественники требуют сделать работу УК более открытой. В частности, управляющие компании должны публиковать отчеты о проделанной работе».

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