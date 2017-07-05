Севастопольцы получат деньги, заблокированные Нацбанком Украины

Севастополь, , 13:53 — REGNUM Заксобрание Севастополя утвердило закон, позволяющий физическим лицам вернуть денежные средства, заблокированные Нацбанком Украины на депозитных счетах. На эти цели в городском бюджете зарезервировано 5,6 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закон разработан по поручению правительства РФ, связанному с социально-экономическим развитием Республики Крым.

Закон устанавливает особенности возврата денежных средств гражданам РФ, проживающим в Севастополе, в пользу которых до 18 марта 2014 года поступили денежные средства по исполнительным листам на депозитные счета отделов Государственной исполнительной службы города Севастополя. Счета были открыты в органах Государственной казначейской службы Украины и заблокированы Национальным банком Украины.

Возврат денежных средств будет произведен за счет средств бюджета города. «Денежные средства в объеме 5,618 млн рублей зарезервированы в бюджете этого года», — сообщил директор департамента финансов городского правительства Владимир Штоп.

Реестр взыскателей и расчет потребностей проведен на основании данных Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Севастополю. Порядок выплат определит городское правительство.

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Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь планирует отменить льготы по налогу на прибыль для участников свободной экономической зоны и плательщиков транспортного налога. Ожидается, что эти меры снизят уровень дотационности Севастополя и повысят налоговые доходы бюджета.

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