Минфин РФ в 600 раз сокращает объем покупаемой валюты

Москва, , 13:50 — REGNUM Общий объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 74,3 млн рублей в период с 7 июля по 4 августа 2017 года. Ежедневная сумма купленной валюты в эквиваленте составит 3,5 млн рублей, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в июле 2017 года отклонение бюджетных доходов, полученных от продажи нефти и газа, от месячной оценки прогнозируется в размере +11,7 млрд рублей. Министерство отмечает, что дополнительные доходы оказались относительно небольшими — из-за снижения нефтяных цен в июне.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня 2017 года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило — 11,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отрицательное значение вызвано тем, что фактический объем нефтяного экспорта в минувшем месяце оказался существенно ниже прогнозных оценок.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года, составляет 74,3 млн руб., — говорится в сообщении. — Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн руб.».

Отметим, что, согласно сообщению Минфина от 5 июня 2017 года, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам мая 2017 года от оценки, полученной месяцем ранее, составило +3,8 млрд рублей.

В итоге с 7 июня по 6 июля 2017 года совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты, составил 45,1 млрд рублей, а ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 2,1 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина от 4 июля, объем Резервного фонда по состоянию на 1 июля 2017 года составил 987,27 млрд рублей, что эквивалентно $16,71 млрд. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили $7,62 млрд; 6,71 млрд евро; 1,10 млрд фунтов стерлингов.

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