В Москве предлагают изучать бесполезность санкций в бутиках

Москва, , 15:18 — REGNUM Санкции не оказали негативного эффекта на развитие городской инфраструктуры Москвы, считает руководитель департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Об этом он заявил на ежегодном медиафоруме «It's time for Moscow» 5 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается эффекта санкций, негативные последствия наблюдались в 2015 году. Все это было на фоне общей экономической стагнации как в РФ, так и в странах Европы, в США. На каком-то этапе это имело значение, особенно для финансовых институтов, но Москва продолжает активно развивать свою инфраструктуру», — подчеркнул Черемин.

Он отметил, что в столице ежегодно строится до 15 км подземных линий метрополитена, был введен в эксплуатацию новый транспортный коридор «Московская транспортная дорога», когда было построено 52 км дорог всего за 3 года.

«Больше 500 км крупных автомагистралей было построено в Москве. В здравоохранение было инвестировано 30 млрд евро за 4 года, в образование более 25 млрд. Можно ли на этом фоне говорить о влиянии санкций? Мы их особо и не заметили, в основном они сказались на внешнеэкономическом сотрудничестве между РФ и Евросоюзом, упал резко товарооборот», — утверждает глава департамента.

Он также отметил, что Москву отличает стабильный бюджет, который растёт в рублёвом отношении. При этом за годы санкций не было свёрнуто ни одной инвестиционной программы, все государственные целевые программы города, касающиеся развития как базовой инфраструктуры, так и социальной сферы, выполняются.

«Если вы пройдете по московским магазинам, вы вообще не заметите влияния никаких санкций. Те ниши, которые освободили европейские производители, заняли производители из Кореи, Японии, Сингапура. Потеряла ли Россия рабочие места? По-моему, нет. Только приобрела. Цены у нас понизились, сегодня страна независима от агрокомплексов. Россия начала экспортировать мясо, такого никогда в жизни не было», — убеждён Черемин.

Он отметил, что по прогнозам в 2017 году ожидается экономический рост на уровне 1,5−2%.

«Я часто бываю в Европе и я не видел ни одного политика, кто бы поддержал санкции. Недавно общался с руководством Германии, санкции нанесли удар по позициям немецкого бизнеса в РФ. С оптимизмом смотрю на развитие российской экономики, Москву это практически никак не касается. В Москве очень стабильный бюджет, в рублевом выражении он у нас только растёт», — заявил глава департамента.

Напомним, в США надеются ввести новые санкции против РФ.