Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал

Анкара, , 02:48 — REGNUM Ситуация в экономической сфере Турции становится все более тревожащей. Среди наиболее очевидных тенденций — замораживание многими международными компаниями своих текущих инвестиций в этой стране, а также отказ от новых; заметно снижается доля компаний с иностранным капиталом (ранее она, наоборот, росла). Соответственно, растет безработица: ее уровень сейчас выше, чем в годы кризиса. Причины разрушения экономики Турции обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Принятая в Турции программа потребительской экономики основана на импорте и зависит от иностранного капитала. Ослабляются такие важные для торговли понятия, как доверие и справедливость, капитал не ощущает себя в Турции в безопасности, особый вопрос ставится в отношении верховенства права, практики конфискации компаний.

Если компании беспокоятся относительно небезопасности собственности, то в целом чувство незащищенности тоже имеет место, и связано с многочисленными терактами, годовой давности попыткой госпереворота, введением режима ЧП. Некоторыми экспертами дата 15 июля 2016 г. (день неудавшегося переворота) отмечается как точка отчета в охлаждении интереса иностранного капитала к Турции.

Безусловно, свое негативное влияние оказывает видимое ухудшение отношений Турции с Евросоюзом и все более призрачные шансы страны на евроинтеграцию. На заре переговоры о членстве иностранные инвестиции в эту страны держались на пике.

Хватит ли Турции инвестиций из стран Персидского залива, читайте в статье: Пять причин деградации экономики Турции

Обратите внимание на другие статьи Арифа Асалыоглу, посвященные турецкой внутренней и внешней политике.