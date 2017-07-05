Россия продлила продуктовое эмбарго в ответ на санкции Запада

Москва, , 08:25 — REGNUM Срок действия продуктового эмбарго в отношении стран, наложивших ограничения на Россию, продлен до конца 2018 года. Соответствующее постановление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правительства.

В документе указано, что с 1 января по 31 декабря 2018 года в России будет действовать запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Речь идет о поставках из США, государств Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

«Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против России», — говорится в описании документа.

Отмечается, что документ подготовлен в рамках выполнения указа главы государства о продлении санкций от 30 июня. Напомним, 29 января 2017 года Евросоюз продлил санции против Москвы до 31 января 2018 года.

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