«Нефть: тенденция к росту сохраняется»

Москва, , 08:17 — REGNUM 4 июля Штаты отмечали «День Независимости». Объем торгов был очень низкий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На тонком рынке покупатели смогли поднять курс до $49,87.

Цена вернулась к уровню $50 за баррель. Технические условия позволяют вернуться ценам к уровню $52,00-$52,45.

Только для этого нужно новые драйверы. Ими могут стать данные по запасам нефти от API и Минэнерго США. Из-за выходного в США, отчеты выйдут с опозданием на день.

Сегодня, 5 июля, за Brent дают $49,52 (-0,18%). Цена корректируется после роста на американской сессии. Поддержка находится в зоне $49,15/20.

Снижение котировок ниже $49,00 усилит нисходящее коррекционное движение после девятидневного ралли с $44,34 (+12,47%). От $49,30 ожидаем продолжение восстановления цен до $50,30/40.

Напомним, 4 июля торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,14%, до $49,61 за баррель, WTI — на 0,06%, до $47,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ поднялась на 0,65% и составила $47,36 за баррель.

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