Хабаровский край определил «Стратегию развития до 2030 года»

Хабаровск, , 05:46 — REGNUM Амбициозную «Стратегию развития до 2030 года» представило региональное Минэкономразвития губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Ключевая цель масштабного плана — превратить регион в полюс роста ДФО, передает корреспондент ИА REGNUM

Документ опирается на 17 проектов стратегического развития. Первым номером в их числе значатся мероприятия, направленные на закрепление населения в регионе. Стратегия предусматривает поддержку местных инициатив граждан и развитие цифровой экономики.

Отдельным блоком выделены 5 центров пространственного развития — Хабаровская агломерация, территория «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный», транспортные узлы Ванино-Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Верхнебуреинский узел.

Эксперты уже отметили, что реализация Стратегии, в частности стимулирование рождаемости, повышение качества медицинских услуг, развитие системы инженерного образования, поддержка получателей «дальневосточного гектара, многодетных и молодых семей позволит к 2025 году увеличить численность населения региона до 1 млн 464 тыс человек.

Пока регион демонстрирует снижение численности населения. Так, на 1 января 2017 года в Хабаровском крае проживали 1 млн 334,2 тыс. человек. Согласно данным Хабаровскстата, это на 320 человек меньше аналогичного периода 2016 года.

Рост численности населения на начало года статистика фиксировала только в Хабаровске и Хабаровском районе.

В промышленном центре региона — Комсомольске-на-Амуре — население впервые сократилось до менее четверти миллиона: за 2016 год город Юности потерял 1,4 тыс человек. На 1 января 2017 года в нем проживало 249,9 тыс человек.

Вообще, в Хабаровском крае неуклонно продолжает расти доля городского населения — 1 января 2016 года она составляла 81,97%, а 1 января 2017 — 82,07%.

Для того, чтобы жители не покидали как сам регион, так и его провинции, правительство намерено создать 40 тыс новых рабочих мест.

Читайте также: Еще вчера никто не верил: в Хабаровском крае будут строить промысловый флот

«В настоящее время со стороны федерации усилилось внимание к проблемам развития Дальнего Востока, необходимости принятия конструктивных мер по их решению. Обозначен вектор на его опережающее социально-экономическое развитие. Принят ряд инструментов, включая преференциальные режимы и инфраструктурную поддержку. Все это формирует условия для повышения деловой, инвестиционной активности в регионе, развития темпами, опережающими общероссийские. В конечном итоге, все это направлено на создание комфортных условий жизнедеятельности человека», — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Проект Стратегии разработан Институтом экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Основные ее положения детально прорабатывались вместе с экспертами, научными и деловыми кругами, представителями исполнительной власти и депутатского корпуса края.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край назван лучшим регионом в ДФО по мерам поддержки инвесторов. Он стал единственным регионом России, где полноформатно используются все новые меры привлечения инвестиций. Количество заявленных в регионе инвестиций в режиме свободного порта — наибольшее среди всех субъектов, где этот режим был введен. Поступили заявки от 12 инвесторов на общую сумму более 80 млрд рублей. В первые в России ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск» поданы заявки от 61 инвестора — это четверть всех проектов на Дальнем Востоке.