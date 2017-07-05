Ежегодное производство меда в Иране достигло 80 тыс. тонн

Тегеран, , 00:02 — REGNUM Ежегодно Иран производит более 80 тыс. тонн меда, 2% продукции экспортируется на мировые рынки, заявил вице-министр сельского хозяйства по вопросам животноводства Хасан Рокни, 4 июля сообщает Mehr.

Рокни подчеркнул, что первоочередной целью пчеловодства является опыление сельскохозяйственных культур, и лишь затем следует производство меда.

«Ежедневно пчелы пролетают до 10 километров, вследствие чего должны соблюдаться все органические стандарты в данном диапазоне для достижения желаемого результата», — заявил вице-министр сельского хозяйства.

«Низкие показатели экспорта обусловлены в основном высокими ценами на мед на мировых рынках, а не низким качеством иранского продукта», — добавил чиновник.

Напомним, ежегодно Иран экспортирует 1 тыс. 500 — 1 тыс. 600 кг меда. По количеству пчелосемей (7 млн 500 тыс.) Иран занимает четвертое место в мире, а по объему производства меда — восьмое место.

По данным Росстата, в последние несколько лет уровень производства меда в России составил в среднем около 70 тыс. тонн.

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